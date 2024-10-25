Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)
Польские власти приняли решение о закрытии консульства России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой.
Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены. Дипломат также сообщила, что российские посольства как раз получили указание заниматься работой в этом направлении.
Польские власти испугались, что российские консульства начнут принимать заявки от граждан самой же Польши, которые хотят сохранить свои семьи и детей от деструктивного влияния «толерантного» Запада.
По результатам ведомственного доклада, сделанного главой польского МИД Радославом Сикорским, большинство граждан Польши негативно отнеслись к сообщению о закрытии российского консульства в Познани.
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Польские власти испугались, что российские консульства начнут принимать заявки от граждан самой же Польши, которые хотят сохранить свои семьи и детей от деструктивного влияния «толерантного» Запада.
По результатам ведомственного доклада, сделанного главой польского МИД Радославом Сикорским, большинство граждан Польши негативно отнеслись к сообщению о закрытии российского консульства в Познани.
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Александр Бойцов