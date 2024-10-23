МИД РФ отреагировал на нападение британского дипломата на журналистов во Внуково

Мария Захарова (фото: официальный сайт МИД России)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нападение советника-посланника посольства Британии в России Томаса Додда на российских журналистов в аэропорту Внуково, отметив, что его выходка говорит о нынешнем состоянии британского общества. По ее словам, британская сторона не имеет никаких представлений о безопасности журналистов, свободе слова и уважении к прессе.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что Додд сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном в московском аэропорту Внуково.
«Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет. <…> Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам», — возмутилась Захарова.Читайте также:
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