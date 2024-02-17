Маск согласился, что США и ЕС препятствуют мирным переговорам по Украине

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с постом издания Wall Street Silver в соцсети Х о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
В этом посте говорилось, что США и Евросоюз, продолжая финансировать украинскую армию, ставят преграду для начала мирных переговоров России и Украины.
Маск написал в комментариях, что это суждение верно.
Кроме того, предприниматель поддержал мысль о том, что целью России является исключительно желание оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины. При этом у ВСУ не хватит ни человеческих ресурсов, ни вооружения для возвращения этих территорий.
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Маск написал в комментариях, что это суждение верно.
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Анастасия Чинкова