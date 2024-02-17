Медведев: соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал он на странице в X.