Медведев: соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев

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Двустороннее соглашение Украины и Германии о гарантиях безопасности – это новый альянс бандеровцев и нацистов. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Также он подчеркнул, чт в таком альянсе нет ничего нового, поскольку всё «новое — хорошо забытое старое».
В завершение своего поста Медведев упомянул лозунг немецких нацистов, который перекликается с лозунгом, внесённым российским Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем и другими партнёрами Киева.
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В завершение своего поста Медведев упомянул лозунг немецких нацистов, который перекликается с лозунгом, внесённым российским Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.
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Анастасия Чинкова