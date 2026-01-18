Чувство юмора в дипломатии: Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки
Сергей Лавров сообщил, что коллеги иногда смеются над его шутками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился, как коллеги реагируют на его юмор. Видео с ответом дипломата опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, которая после программы «Итоги года» президента РФ Владимира Путина прошла стажировку в проекте «Москва. Кремль. Путин». Глава МИД признался, что чувство юмора помогает ему в непростой дипломатической работе.
«Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются иногда», — сказал министр.Ранее Лавров исполнил новогоднюю мечту 13-летней Евангелины из Подмосковья в рамках акции «Ёлка желаний». Девочка мечтала встретиться с министром и записать с ним интервью. Она смогла задать ему вопросы о карьере, увлечениях и изучении иностранных языков.