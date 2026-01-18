Чувство юмора в дипломатии: Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки

18 января 2026, 16:42

Сергей Лавров сообщил, что коллеги иногда смеются над его шутками

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился, как коллеги реагируют на его юмор. Видео с ответом дипломата опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.





Вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, которая после программы «Итоги года» президента РФ Владимира Путина прошла стажировку в проекте «Москва. Кремль. Путин». Глава МИД признался, что чувство юмора помогает ему в непростой дипломатической работе.





«Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются иногда», — сказал министр.