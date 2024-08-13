США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что в настоящее время Вашингтон прорабатывает все возможные варианты замены главы государства на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая бы устраивала большинство западных союзников Украины.
Как сообщают в Белом доме, смена власти на Украине позволит Западу лучше и быстрее подготовиться к возможному переговорному процессу с Россией.
Одним из наиболее подходящих кандидатов на должность украинского лидера в настоящее время является экс-глава МВД страны Арсен Аваков, сообщили в СВР.
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Как сообщают в Белом доме, смена власти на Украине позволит Западу лучше и быстрее подготовиться к возможному переговорному процессу с Россией.
Одним из наиболее подходящих кандидатов на должность украинского лидера в настоящее время является экс-глава МВД страны Арсен Аваков, сообщили в СВР.
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Анастасия Чинкова