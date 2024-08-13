Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает президента РФ Владимира Путина хорошим переговорщиком. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску Трамп рассказал, что не было никаких шансов на то, что Владимир Путин решит ввести силы на Украину. По его словам, Байден что-то сделал с Россией.
Он отметил, что вместо переговоров Байден начал «говорить глупости» о том, что Украина может сейчас стать членом НАТО.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО. Помимо этого, он поддерживал и руководителя венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.
До этого стало известно, что Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране.
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«После того, как я покинул пост, они начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — отметил бывший американский лидер.
Он отметил, что вместо переговоров Байден начал «говорить глупости» о том, что Украина может сейчас стать членом НАТО.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО. Помимо этого, он поддерживал и руководителя венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.
До этого стало известно, что Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране.
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Дарья Осипова