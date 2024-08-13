США обвинили Украину в серьезной провокации: что ждут от Путина после атаки на Курск

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на Курскую область. По его словам, этот шаг может вызвать решительные действия со стороны президента России Владимира Путина.
В интервью телеканалу CNN Салливан отметил, что действия ВСУ в Курской области могут быть восприняты как серьезная провокация.
Салливан также выразил ожидание, что Путин ответит на нападение «настолько решительно, насколько это возможно», чтобы выдавить ВСУ с российских территорий. Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено российскими войсками.
По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция в Курской области продолжается, и цель – разгром противника и выход на государственную границу.
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«Возможно, что так. Россияне могли считать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», – сказал он.
Салливан также выразил ожидание, что Путин ответит на нападение «настолько решительно, насколько это возможно», чтобы выдавить ВСУ с российских территорий. Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено российскими войсками.
По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция в Курской области продолжается, и цель – разгром противника и выход на государственную границу.
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Елена Перлова