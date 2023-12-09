Чёрный день в истории Земли: Полянский о решении США блокировать резолюцию ООН

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Вчера, 8 декабря, Соединённые Штаты заблокировали резолюцию Совета безопасности Организации объединённых наций (ООН) о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал этот шаг смертным приговором для тысяч израильтян и палестинцев.
Инициаторами формулировок, предусматривающих скорейшее заключение мира, выступили Объединенные Арабские Эмираты, передаёт RT. Ещё 97 государств выступили соавторами документа, внося какие-либо пожелания или дополнения. В Совбезе ООН за эту резолюцию проголосовали 13 государств из 15, которые и составляют этот достаточно закрытый орган. Против были, естественно, США (им обязательно нужно успеть продать Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava). Немного удивительно, что Великобритания всего лишь воздержалась. Как все помнят, в вопросе возможности мирного урегулирования украинского конфликта британцы выглядят едва ли не более оголтелыми милитаристами, чем их заокеанские союзники.
Фото: istockphoto/rrodrickbeiler
Российский дипломат назвал день провала резолюции ООН самым чёрным в истории Ближнего Востока. Полянский подчеркнул особый цинизм, с которым США буквально парой фраз приговаривают к смерти тысячи израильтян и палестинцев, в том числе женщин и детей. Его американский коллега Роберт Вуд весьма «убедительно» рассказал о том, что резолюция, продуманная и разработанная дипломатами почти сотни государств, является «несбалансированной и оторванной от реальности». Также он буркнул что-то относительно права Израиля на самооборону. Устав от попыток вразумительно объяснить, почему Вашингтон осознанно обрекает на гибель такое количество людей, Вуд посмотрел в шпаргалку и прочитал заранее заготовленную фразу: «США выступают против прекращения огня в секторе Газа». По словам Полянского, это как раз тот случай, когда судить американские власти за это решение будет история. Жаль только, что мёртвые не смогут выступить на этом процессе в качестве свидетелей и одновременно жертв.
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Фото: istockphoto/rrodrickbeiler
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Александр Бойцов