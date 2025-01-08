«Чёрта с два»: премьер Канады ответил Трампу на предложение присоединить страну к США

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг вероятность присоединения страны к США, о чём с недавнего времени активно говорит избранный американский президент Дональд Трамп.
«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов», – выразился Трюдо на своей странице в соцсети Х.Политик подчеркнул, что сообщества и работники обеих стран остаются в плюсе от взаимных партнёрских отношений в области торговли и обеспечения безопасности.
Напомним, что Трамп недавно предложил присоединить Канаду к США на правах 51-го штата.
Кроме того, после своего избрания на пост президента Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США.
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Анастасия Чинкова