Эксперт Блохин рассказал, к чему приведут угрозы Трампа присоединить Канаду

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Угрозами присоединить Канаду к США избранный президент Дональд Трамп намекает на пересмотр экономических отношений. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По мнению эксперта, республиканский политик стремится добиться наиболее выгодной позиции для дальнейших переговоров, по этой причине серьезно воспринимать подобные заявления с его стороны не надо. Блохин отметил, что при этом Трамп всегда любил привлекать к себе внимание СМИ.
Слова избранного президента Соединенных Штатов политолог назвал «классикой» переговоров Вашингтона не только с Канадой, но и с Мексикой, Гренландией и Панамой. Стоит отметить, что сегодня Канада и так зависит от США, а Трамп хочет сделать экономическую политику еще более выгодной, заключил Блохин.
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Екатерина Коршунова