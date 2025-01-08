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Трамп опубликовал карту с Канадой в составе Соединённых Штатов

Фото: istockphoto/dikobraziy

Фото: istockphoto/dikobraziy

Избранный президент США Дональд Трамп решил в очередной раз потроллить Канаду. На опубликованной им картой эта страна входит в Соединённые Штаты.
Соответствующий пост будущий хозяин Белого дома разместил в своей социальной сети Truth Social. На картинке соседние страны закрашены одним цветом, что говорит о том, что Канада входит в США на правах ещё одного штата.

Ранее Трамп говорил, что многие жители Канады якобы совсем не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По словам избранного президента, такое объединение не только принесёт Канаде экономическую стабильность и процветание, но и защитит её от «внешних угроз».



По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «нет ни малейшего шанса» на то, что страна станет частью Соединённых Штатов. Что касается Трампа, то в его выступлениях нередко заходит речь о территориальных притязаниях США. Можно вспомнить его заявления о желании «купить» Гренландию или о «возвращении» под протекторат США зоны Панамского канала.

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В Госдуме рассказали о предстоящих индексациях пенсий
Депутат ГД Чаплин: В РФ в ближайшие годы планируется четыре индексации пенсий
08 января 2025, 07:21

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В следующем 2026 году в России планируется провести две индексации пенсий. Ещё две — в 2027 году.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. По его словам, пенсионные выплаты в следующем году будут повышены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты будут увеличены на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.

Ранее вице спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов заявил, что намерен в 2025 году повторно внести на рассмотрение депутатов законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии к дню рождения. По его словам, такая мера позволит пожилым людям почувствовать внимание к себе со стороны властей.

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#депутат
#индексация
#новости
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В США конфисковали квартиры российского бизнесмена в Майами на сумму в $1,8 млн
08 января 2025, 06:38

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Власти США конфисковали две квартиры российского бизнесмена Виктора Перевалова в Майами на сумму в 1,8 миллиона долларов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте американского Минюста.
«Министерство юстиции объявило сегодня, что в соответствии с судебным решением о взыскании задолженности и окончательным постановлением о конфискации, вступившим в силу 7 января, оно обеспечило конфискацию двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые обслуживались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет примерно 1,8 миллиона долларов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минюста, эти квартиры Перевалов сдавал и обслуживал в обход санкционных ограничений. Судебное разбирательство по данному делу было инициировано в феврале прошлого года. В приговоре указывается конфискация двух кондоминиумов, которыми распоряжался нанятый Переваловым человек с 2018 по 2023 год.

Виктор Перевалов попал в санкционный список США в 2018 году. Причиной этого стало участие бизнесмена в строительстве крымской трассы «Таврида». Также по санкции попал бизнес-партнер Перевалова Валерий Абрамов, с которым они являются соучредителями АО «ВАД».

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#сша
#санкции
#бизнес
#квартиры
#нарушение
#таврида
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The Times: команда Трампа запугивала сотрудников Пентагона
08 января 2025, 02:39

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Команда действующего президента США Дональда Трампа звонила сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом пишет The Times.
«Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — рассказали источники издания.

Указывается, что один из высокопоставленных чиновников подал в отставку на фоне угроз. Как пишет RT, команда Трампа хочет уволить руководство Объединенного комитета начальников штабов, связанных с генералом армии Марком Милли.

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#дональд трамп
#пентагон
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Премьер Дании Фредериксен о продаже Гренландии США: остров не продается
08 января 2025, 01:59

Фото: iStock/nantonov

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и остров принадлежит гренландцам. Свой комментарий она дала на фоне призывов избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.
«Я, конечно, хотела бы добавить несколько слов к нынешней дискуссии о Гренландии и чётко заявить, что, с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам», — сказала Фредериксен в своем интервью телеканалу TV 2.

При этом премьер-министр подчеркнула, что остров не продается. Также она высказалась о решении данного вопроса военным путем. По словам Фредериксен, она не может представить такой сценарий, так как США являются близким союзником Дании.

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#сша
#дания
#дональд трамп
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JP: Израиль должен быть готов к войне с Турцией
08 января 2025, 01:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Израиль должен быть готов к войне с Турцией из-за стремления страны восстановить Османскую империю. Об этом пишут в Jerusalem Post.
«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет комитета Нагеля.

В докладе указывают на то, что риски обоснованы объединением сирийских фракций. Нестабильность в регионе создадут поддерживаемые Турцией силы, которые выступят в качестве посредников. Соответствующий документ был направлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов Израиля.

В докладе рекомендуют увеличить оборонный бюджет страны до четырех миллиардов долларов. К тому же предлагается улучшить оборону территории вдоль долины реки Иордан.

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#турция
#израиль
#сирия
#война
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США направят Эстонии конфискованных активов на сумму в 50 млн долларов
08 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Министерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов в виде конфискованных активов за помощь в расследовании дела об отмывании средств датским банком Danske Bank. Соответствующее заявление опубликовано ведомством.
Эстонская сторона обязалась направить средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям. Также власти страны пообещали приложить усилия для возвращения других похищенных активов.

Банк Danske Bank признал свою вину в сговоре с клиентами эстонского отделения. Организация помогла обмануть американские банки и надзорные органы, а также предоставила доступ к финансовой системе США. Общая сумма конфискации составила 2,06 миллиардов долларов.

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#сша
#помощь
#банки
#страны
#эстония
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В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время
08 января 2025, 00:05

Фото: iStock/Michele Ursi

В Верховной Раде Украины хотят отрегулировать условия пребывания вооруженных сил за рубежом в военное время. Соответствующая инициатива зарегистрирована и размещена на сайте парламента страны.
«Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Данная инициатива направлена на то, что украинские солдаты смогут находиться на территории других стран в целях обучения в период военного времени. При этом решение о направлении военных за рубеж принимает Владимир Зеленский.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#верховная рада
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Илона Маска считают президентом в США
Daily Beast: биограф Маска Абрамсон считает его опасным
07 января 2025, 22:36

Илон Маск (Фото РИА Новости/Анатолий Медведь)

Психика американского миллиардера Илона Маска все слабее, и он все более опасен для США, заявил биограф создателя соцсети X Сет Абрамсон. Его цитирует издание Daily Beast.
«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — говорится в материале.
Абрамсон считает, что предполагаемые им психические проблемы бизнесмена угрожают американцам, поскольку Маск влиятелен в политике и экономике. Биограф прямо именует предпринимателя американским президентом, поскольку тот влияет на республиканца Дональда Трампа.

Абрамсон убежден, что демократы, пока они у власти, должны принять меры, защитив США от последствий «правления» миллиардера. Кроме того, страна должна порвать все контракты с Маском, а также возбудить на него дела об угрозе нацбезопасности. Продвигаемый бизнесменом Департамент эффективности должен быть заблокирован, резюмировал Абрамсон.

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#илон маск
#опасность
#здоровье
#наркотики
#новости
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Стали известны планы НАТО в Балтийском море
Yle: НАТО отправит в Балтийское море около 10 кораблей охранять инфраструктуру
07 января 2025, 18:03

Фото: istockphoto/Dikuch

Примерно десять кораблей в Балтийское море направит альянс НАТО, чтобы охранять подводную инфраструктуру, передает издание Yle.
«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — прим. ред.) будет около десяти. Они останутся в море до апреля»,— сказано в публикации.

По данным журналистов, суда станут прибывать уже в конце недели. Расположены они будут, к примеру, близ телекоммуникационных, а также энергетических кабелей.

Таким образом, корабли будут играть роль сдерживающего фактора, резюмировали авторы.

Перед этим стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте дал обещание рассмотреть инициативу о военных патрулях в Балтике.

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#новости
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