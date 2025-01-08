Трамп опубликовал карту с Канадой в составе Соединённых Штатов

Фото: istockphoto/dikobraziy
Избранный президент США Дональд Трамп решил в очередной раз потроллить Канаду. На опубликованной им картой эта страна входит в Соединённые Штаты.
Соответствующий пост будущий хозяин Белого дома разместил в своей социальной сети Truth Social. На картинке соседние страны закрашены одним цветом, что говорит о том, что Канада входит в США на правах ещё одного штата.
Ранее Трамп говорил, что многие жители Канады якобы совсем не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По словам избранного президента, такое объединение не только принесёт Канаде экономическую стабильность и процветание, но и защитит её от «внешних угроз».
По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «нет ни малейшего шанса» на то, что страна станет частью Соединённых Штатов. Что касается Трампа, то в его выступлениях нередко заходит речь о территориальных притязаниях США. Можно вспомнить его заявления о желании «купить» Гренландию или о «возвращении» под протекторат США зоны Панамского канала.
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Ранее Трамп говорил, что многие жители Канады якобы совсем не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По словам избранного президента, такое объединение не только принесёт Канаде экономическую стабильность и процветание, но и защитит её от «внешних угроз».
По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «нет ни малейшего шанса» на то, что страна станет частью Соединённых Штатов. Что касается Трампа, то в его выступлениях нередко заходит речь о территориальных притязаниях США. Можно вспомнить его заявления о желании «купить» Гренландию или о «возвращении» под протекторат США зоны Панамского канала.
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Александр Бойцов