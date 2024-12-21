Эксперт раскрыл, войдет ли Канада в состав США

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Шутки избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады говорят о том, что скоро Вашингтон собирается ввести против нее товарные пошлины. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, реальных планов по вхождению Мексики и Канады в состав США у Трампа нет.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто высказывается в шуточной форме.
В то же время Трамп пригрозил пошлинами еще одному партнеру — Евросоюзу. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что европейские страны должны совершить масштабную закупку американской нефти и газа, чтобы восполнить дефицит в отношениях, сообщают argumenti.ru, а отказ от этого «повлечет за собой постоянные пошлины».
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«Скорее всего, президент намерен повысить тарифы на товары из этих стран, возможно, до 25 процентов. Оттава и Мехико столкнутся с потерей торговых преимуществ. Трамп же все это просчитал», — поделился Подлесных в беседе с NewsInfo.Ru.
В то же время Трамп пригрозил пошлинами еще одному партнеру — Евросоюзу. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что европейские страны должны совершить масштабную закупку американской нефти и газа, чтобы восполнить дефицит в отношениях, сообщают argumenti.ru, а отказ от этого «повлечет за собой постоянные пошлины».
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Данил Пономарев