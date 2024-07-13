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Чёткий сигнал: В НАТО признали превосходство арктического флота России

13 июля 2024, 15:51
Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Сотрудничество России и Китая в Арктике стало чётким сигналом для Североатлантического альянса, об это высказался отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО», — считает Ставридис.

По мнению адмирала, российский лидер Владимир Путин ведёт самую активную и последовательную политику в регионе. Он также отметил, что сейчас Россия обновляет свой и без того внушительный флот, к ней присоединился и Китай.



Ставридис заявил, что российские корабли в Арктике обладают мощным наступательным потенциалом, которого нет у флота альянса.

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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
13 июля 2024, 16:16

Фото: istockphoto/William_Potter

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Среднедушевой доход такой семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплата будет производиться каждому из родителей, а также опекунов, усыновителей либо попечителей детей до 18 или 23 лет, если они обучаются в вузе на очном отделении, а у родителей нет задолженности по алиментам.

Выплата будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.

В министерстве финансов в своё время сравнивали этот вид социальной поддержки с налоговым «кэшбэком» или выплатой «семейной тринадцатой зарплаты» по итогам года.

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BZ: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал для России
13 июля 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Планы США по размещению ракет большой дальности в странах Евросоюза являются своеобразным сигналом, которые Штаты посылают России на фоне своего отставания в сфере ядерного оружия.
Об этом заявил военный эксперт, научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер. Он напомнил, что ракеты Tomahawk и SM-6 использовались во время учений в Европе в прошлом году, передаёт немецкое издание Berliner Zeitung. Были они замечены и в этом году, например, в Дании.

Таким образом, НАТО пытается послать России некий сигнал силы, продемонстрировать свои возможности, считает специалист. С другой стороны, Плейер признал огромное отставание Запада от России в ядерном тактико-оперативном плане, поэтому размещение в Европе американских дальнобойных ракет его не удивляет. НАТО стремится создать некий противовес, считает специалист.

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#ракеты
#европа
#сша
#россия
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Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина
13 июля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Покушения на президента России Владимира Путина были, но все они были неудачными. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
«Были покушения, но все они, как видите, были неудачными», — заявил он в интервью NV.

На вопрос корреспондента, является ли Путин для своего окружения компромиссной фигурой и третейским судьёй, который всех устраивает, глава ГУР ответил, что ни о каком компромиссе речи уже давно не идёт.

Буданов* упомянул рассказы своей бабушки, которая ещё застала смерть Сталина. Руководитель украинской разведки вспоминал, как она говорила, что людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, и совершенно непонятно, как им жить дальше. Он провёл аналогию с Путиным, напомнив, что тот находится у власти уже 20 лет. Поэтому у россиян существует страх потерять своего лидера, так как он является гарантом их жизненной стабильности, считает глава ГУР.

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Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины
Британский академик Саква: сейчас лучшее время для переговоров РФ и Украины
13 июля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Kagenmi

Сейчас лучшее время для российско-украинских переговоров. Об этом в беседе с РБК заявил британский профессор Ричард Саква. Он подчеркнул, что отправной точкой для диалога может быть ограниченное или же бессрочное прекращение огня.
По словам аналитика, Москве с Киевом придется разговаривать рано или поздно, если не случится третьей мировой войны с разрушением всей Европы. Эксперт допустил такой вариант, если безумие и напряженность продолжатся.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны властей Украины.

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Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
13 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Идею сбивать российские ракеты над Украиной рассматривают в Варшаве. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.

Министр отметил, что украинская сторона не против такой инициативы. Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о безопасности между государствами. Он посвящен долговременному сотрудничеству стран в военной сфере.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ государства оказывают всяческую поддержку Киеву.

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#россия
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#новости
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в канун Олимпиады
13 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto/agaliza

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию.
Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязнённости воды в Сене.

«Обещание выполнено!» — написала министр в своей социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.

Компанию Удеа-Кастера составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 год) триатлонист Алексис Анкинкан. Он будет нести флаг Франции на церемонии открытия Паралимпиады, которая также пройдёт в Париже.

Однако официальное тестирование, проведенное мэрией Парижа, показало, что уровень кишечной палочки на мосту Александра III, где в конце этого месяца планируется начать соревнования по триатлону, превышал допустимый уровень. Это может быть небезопасно для здоровья спортсменов.

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На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина
13 июля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

На сайте кремля обновлены данные на странице с официальной биографией президента РФ Владимира Путина. Изменения в описание жизни и деятельности главы государства внесены впервые с 2018 года.
Предыдущая версия биографии российского лидера заканчивалась итогами выборов 2018 года. Теперь в ней описаны события с того времени по 2024 год. В обновлённую версию вошли главы о проведении в России чемпионата мира по футболу, о пандемии и создании вакцины «Спутник», об открытии Крымского моста и внесении поправок в Конституцию РФ.

Отдельная глава посвящена специальной военной операции. В неё включены цитаты Владимира Путина. «Цель СВО — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — в частности сказал российский президент. В этой главе также рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Последний раздел биографии Путина на сайте Кремля посвящён президентским выборам 2024 года.

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В МИД Литвы пожаловались на провал натовского саммита в Вашингтоне
Руководитель МИД Литвы: саммит альянса не дал стратегического прорыва для НАТО
13 июля 2024, 11:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Натовский саммит в Вашингтоне не принес альянсу стратегического прорыва. Об этом в соцсетях написал глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — сказано в публикации.

Министр отметил, что больших ожиданий по итогам саммита никто не питал, потому что положения декларации, принятой по итогам мероприятия, были известны задолго до него самого.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осудила итоговую декларацию натовского саммита, принятую Вашингтоном, и считает, что она может стать поводом для третьей мировой войны.

Северокорейские дипломаты отмечали, что ситуация требует новых методов ответа, чтобы предотвратить попытки со стороны США расширить НАТО, Пхеньян не позволит допущения глобальной катастрофы.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля с темой «Украина и трансатлантическая безопасность».

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#нато
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Генштаб ВС Чехии: Исход украинского конфликта определит поведение РФ в Европе
13 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Исход вооружённого конфликта на Украине будет зависеть от «поведения России в Европе». Такое мнение высказал начальник Генерального штаба чешских Вооружённых сил Карел Ржегка.
Выступая на политических дебатах в Хьюстоне, куда он приехал после саммита НАТО, где входил в состав чешской делегации, глава Генштаба оправдал необходимость дальнейшей поддержки Украины «безопасностью всей Европы», передаёт агентство ЧТК. Кроме того, Ржегка пожаловался на усиление позиций и присутствия России в Африке.

По словам чешского военачальника, исход военных действий определит дальнейшее поведение России в Европе. Он также отметил отсутствие признаков агрессии со стороны РФ в сторону НАТО. Однако есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки России к потенциальному конфликту с альянсом, считает Ржегка.

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