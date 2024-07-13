Чёткий сигнал: В НАТО признали превосходство арктического флота России

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Сотрудничество России и Китая в Арктике стало чётким сигналом для Североатлантического альянса, об это высказался отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО», — считает Ставридис.
По мнению адмирала, российский лидер Владимир Путин ведёт самую активную и последовательную политику в регионе. Он также отметил, что сейчас Россия обновляет свой и без того внушительный флот, к ней присоединился и Китай.
Ставридис заявил, что российские корабли в Арктике обладают мощным наступательным потенциалом, которого нет у флота альянса.
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Евгения Парфентьева