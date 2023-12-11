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Путин отметил колоссальные возможности Арктики

Путин: обеспечение национальной безопасности связано с Арктикой
11 декабря 2023, 17:29
Фото: iStock/LARISA DUKA

Фото: iStock/LARISA DUKA

Арктика является регионом с огромными возможностями, которые позволят обеспечить национальную безопасность и энергетическое укрепление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства подчеркнул, что российская Арктическая зона является объектом особого стратегического значения.

Путин добавил, что Арктика даёт большие экономические возможности, поскольку позволяет расширять логистику, укреплять энергетику страны, обеспечивать национальную безопасность и оборону.


Для России является одним из главных приоритетов освоение и обустройство этих территорий, заключил президент.

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#арктика
#владимир путин
#президент
#безопасность
#энергетика
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Вотум недоверия вынесли правительству премьера Польши Моравецкого
Польский сейм вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
11 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/delray77

Польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. На сайте нижней палаты парламента велась прямая трансляция заседания.
В голосовании принимали участие 456 депутатов из 460. Из них 190 депутатов выступили за выражение вотума доверия, а 266 – против. Никто из присутствующих не воздержался. 

После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах. 

Моравецкий остаётся техническим премьер-министром до момента окончательного формирования нового кабинета. 

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#премьер-министр
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#депутаты
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Медведев рассказал о точечных изменениях в Конституции РФ
11 декабря 2023, 19:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Российская Конституция является консервативным документом, но её «точечные изменения точно будут».
Об этом рассказал заместитель председателя  Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, сообщает РИА Новости.

Медведев допустил, что вероятны ситуации, когда произойдут настолько сильные общественные изменения, что потребуются не просто новая редакция основного закона или правки, а принятия новой Конституции. 

«Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций», — сказал Дмитрий Медведев.
Во время общения со школьниками Медведев сказал, что за 30 лет Конституция России продемонстрировала свою работоспособность, но это не значит, что всё идеально. 

Ранее Медведев заявил, что РФ находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. По словам Медведева, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать.

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#россия
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В ФРГ раскрыли, сколько будет стоить вступление Украины в Евросоюз
IW: Европа потратит до 200 миллиардов евро за вступление Украины в ЕС
11 декабря 2023, 18:45

Фото: iStock/artJazz

Вступление Украины в Евросоюз будет стоить европейским государствам порядка 200 миллиардов евро. Об этом сообщает институт экономики Германии (IW), приводя результаты своего отчёта.
Исследователи отмечают, что за вступлением Украины в ЕС последуют негативные последствия для всей экономики Европы, поскольку киевские власти будут требовать большие суммы средств из бюджета альянса. 

Согласно нынешнему разработанному плану на 2021-2027 годы полноценное членство Украины в Евросоюзе оценивается в 130-190 миллиардов евро. Украина может претендовать на сумму, не превышающую 17% от всего бюджета.

От 70 до 90 миллиардов евро будут направлены на развитие сельского хозяйства, а ещё от 50 до 90 миллиардов евро пойдут на региональную политику ЕС, которая позволит повысить благосостояние страны. 

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#деньги
#расходы
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Политолог Светов назвал приглашение Зеленского в Белый дом удивительным
11 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Политолог Юрий Светов заявил, что предстоящая встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, куда последний был приглашён своим американским коллегой, удивительна, поскольку изначально такое мероприятие не планировалось.
«Это удивительное приглашение, так как ранее Зеленский должен был принимать удалённое участие в заседании Конгресса и сената, но он отказался. Теперь понятно, что этот поступок был согласован с администрацией Байдена. Теперь будет встреча, на которой Байден продолжит демонстрировать солидарность с Украиной, говорить громкие слова о том, что они останутся с ней до последнего украинца. А также даст ответ, планирует ли Вашингтон менять Зеленского, поддерживает ли он теории заговоров против него», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он также высказал уверенность в том, что Киеву вновь будет оказана финансовая помощь, от которой Вашингтон не намерен отказываться.

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#встреча
#зеленский
#байден
#политика
#президент
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Путин нужен России, ему ещё многое надо сделать, заявил Медведев
Медведев: Путин нужен РФ, потому что ему ещё многое надо сделать
11 декабря 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ

Россия находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы со школьниками и студентами.
По словам политика, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать. 

Медведев выразил уверенность в том, что на предстоящих президентских выборах россияне поддержат Путина, который собирается баллотироваться на следующий срок. 

Совет Федерации утвердил проведение выборов президента России, которые пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года. 

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#владимир путин
#дмитрий медведев
#президент
#выборы
#россия
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Сенатор Джабаров: Украину должен возглавить тот, кого мы ещё не знаем
11 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/alzay

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что на смену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому должен прийти человек, неизвестный широкой общественности.
Он пояснил, что нынешние политические фигуры Украины, которые в теории могут претендовать на роль президента страны, являются отработанными и мало чем отличаются от Зеленского.

«Считаю, что народ должен избрать новую фигуру, которая стремится помочь мирным гражданам, которого мы ещё не знаем. Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от её деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать её нейтральным и дружественно настроенным к нам государством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

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#страны
#украина
#президент
#выборы
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Зеленский не хочет идти на компромисс с Путиным
11 декабря 2023, 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен идти на компромисс с главой России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский в эфире общеукраинского информационного телеканала «Мы — Украина».
«Все, что он (Путин) говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии», - заявил Зеленский.


Ранее Зеленский попытался срочно встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, однако получил от него отказ. Об этом пишет местное издание O Globo, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что Зеленский хотел встретиться с Да Силвой во время остановки в Бразилии по пути в Аргентину. Его самолет остановился в бразильском аэропорту на два часа для дозаправки. Однако глава Бразилии отказался от предложения, так как в это время принимал участие в саммите в Рио.

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#путин
#зеленский
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Депутат Затулин допустил возможность нового госпереворота на Украине
11 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на Украине может произойти новый государственный переворот в случае, если президент страны Владимир Зеленский не откажется от решения об отмене выборов.
«Срок полномочий Зеленского заканчивается в апреле будущего года. Он уже добился от депутатов в Верховной раде решения о том, чтобы выборы не проводить. Состоялась сделка внутри украинского политического класса, что производит отталкивающее впечатление. Очень сложно будет после апреля месяца рассказывать, что надо поддержать Украину, потому что она демократическая страна и борется с Россией. Но в России-то выборы проходят, а на Украине они отменены. Если Зеленский не пойдет на попятную, если он не откажется от своего желания не проводить выборы, то могут быть переворот или цветная революция», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Затулин.

Он отметил, что, хотя сценарий нового переворота на Украине весьма рискованный для Запада сценарий, однако, считает парламентарий, такой вариант всё же рассматривается.

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#выборы
#сценарий
#зеленский
#украина
#политика
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Президент Бразилии Лула Да Силва отказался встречаться с Зеленским
O Globo: Президент Бразилии Лула Да Силва отказал Зеленскому во встрече
11 декабря 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Украины Владимир Зеленский попытался срочно встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, однако получил от него отказ. Об этом пишет местное издание O Globo, ссылаясь на собственные источники.
Уточняется, что Зеленский хотел встретиться с Да Силвой во время остановки в Бразилии по пути в Аргентину. Его самолет остановился в бразильском аэропорту на два часа для дозаправки. Однако глава Бразилии отказался от предложения, так как в это время принимал участие в саммите в Рио.

Кроме того, уточняется, что бразильцы искренне были удивлены такому внезапному предложению со стороны Зеленского, в котором даже не была указана тема переговоров.

«Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка», — говорит дипломат, знакомый с ситуацией.

Напомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.

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