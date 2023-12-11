Путин отметил колоссальные возможности Арктики

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Арктика является регионом с огромными возможностями, которые позволят обеспечить национальную безопасность и энергетическое укрепление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства подчеркнул, что российская Арктическая зона является объектом особого стратегического значения.
Путин добавил, что Арктика даёт большие экономические возможности, поскольку позволяет расширять логистику, укреплять энергетику страны, обеспечивать национальную безопасность и оборону.
Для России является одним из главных приоритетов освоение и обустройство этих территорий, заключил президент.
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Путин добавил, что Арктика даёт большие экономические возможности, поскольку позволяет расширять логистику, укреплять энергетику страны, обеспечивать национальную безопасность и оборону.
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Анастасия Чинкова