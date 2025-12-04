Cluster17: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией
Более половины жителей Европейского Союза считают, что риск конфликта с Россией в ближайшие годы высок. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Cluster17 и опубликованного в издании Grand Continent.
Исследование охватило жителей девяти стран: Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Хорватии. 51% респондентов выразили опасения по поводу возможной войны, в то время как 46% уверены, что такой риск низок или отсутствует.
Наибольшую тревогу высказали жители Польши — 77% опрошенных считают вероятность конфликта высокой. В Италии, напротив, 65% респондентов уверены, что угроза минимальна.
Также опрос выявил пессимистичное отношение к способности своих стран противостоять России в случае конфликта. 69% участников не верят в возможность успешной защиты, тогда как только 26% уверены в силе своей армии.
