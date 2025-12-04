«Церемониться не будем»: Кадыров обратился к Путину после слов о войне России с Европой
Кадыров обратился к Путину после слов о войне России с Европой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о возможной войне с Европой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Недавно российский лидер заявил, что Москва не намерена вступать в конфликт со странами Европы. Однако если инициатором агрессии станут западные страны, то Россия готова ответить «прямо сейчас». По словам Путина, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».
«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это всё начнётся, Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — ответил Кадыров.Он также заявил, что церемониться никто не будет. Все закончится очень быстро и точно не в пользу тех, кто решил развязать вооруженное противостояние с Россией, добавил глава Чечни.