«Церемониться не будем»: Кадыров обратился к Путину после слов о войне России с Европой

04 декабря 2025, 01:06

Кадыров обратился к Путину после слов о войне России с Европой

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Telegram / @RKadyrov_95)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о возможной войне с Европой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.





Недавно российский лидер заявил, что Москва не намерена вступать в конфликт со странами Европы. Однако если инициатором агрессии станут западные страны, то Россия готова ответить «прямо сейчас». По словам Путина, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».



«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это всё начнётся, Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — ответил Кадыров.