Медведев назвал альянс НАТО врагом РФ
Зампред Совбеза РФ Медведев назвал альянс НАТО врагом страны
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом Москвы. Это он написал на английском языке в социальной сети X.
Политик отметил, что Североатлантический альянс с радостью объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО, и выразил свое согласие с их восторгом.
«Как говорил [Максим] Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают», — добавил Медведев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил главам МИД стран альянса о том, что Совет Россия — НАТО упразднят. Информацию о том, что соответствующего основополагающего акта больше не существует, приводил глава польского МИДа Радослав Сикорский.