Медведев назвал альянс НАТО врагом РФ

03 декабря 2025, 22:40

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал альянс НАТО врагом страны

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом Москвы. Это он написал на английском языке в социальной сети X.





Политик отметил, что Североатлантический альянс с радостью объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО, и выразил свое согласие с их восторгом.





«Как говорил [Максим] Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают», — добавил Медведев.