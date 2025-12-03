Достижения.рф

Медведев назвал альянс НАТО врагом РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО является врагом Москвы. Это он написал на английском языке в социальной сети X.



Политик отметил, что Североатлантический альянс с радостью объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО, и выразил свое согласие с их восторгом.

«Как говорил [Максим] Горький: «Если враг не сдается, его уничтожают», — добавил Медведев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил главам МИД стран альянса о том, что Совет Россия — НАТО упразднят. Информацию о том, что соответствующего основополагающего акта больше не существует, приводил глава польского МИДа Радослав Сикорский.
Никита Кротов

