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Трамп анонсировал значительное повышение пошлин для Индии за импорт нефти из РФ

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.



По словам Трампа, Индия закупает у России огромные объемы нефти, после чего ее свободно перепродает в больших количествах. Благодаря этому страна получает значительную прибыль.

«В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что Россия может избежать санкций, если Москва заключит мирное соглашение с Киевом. При этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским в случае экспертной подготовки.
Иван Мусатов

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