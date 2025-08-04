Трамп анонсировал значительное повышение пошлин для Индии за импорт нефти из РФ

04 августа 2025, 18:11

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.





По словам Трампа, Индия закупает у России огромные объемы нефти, после чего ее свободно перепродает в больших количествах. Благодаря этому страна получает значительную прибыль.





«В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп.