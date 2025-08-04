Трамп анонсировал значительное повышение пошлин для Индии за импорт нефти из РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Индия закупает у России огромные объемы нефти, после чего ее свободно перепродает в больших количествах. Благодаря этому страна получает значительную прибыль.
«В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп.
Ранее американский лидер заявлял, что Россия может избежать санкций, если Москва заключит мирное соглашение с Киевом. При этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским в случае экспертной подготовки.