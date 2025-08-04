Путин предложил Трампу альтернативу неэффективным санкциям

04 августа 2025, 10:58

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал развёрнутый ответ на недавние заявления американского коллеги Дональда Трампа, которые сопровождались угрозами, ультиматумами и одновременно попытками возобновить дипломатический диалог. Об этом пишет Kp.ru.