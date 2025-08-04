Путин предложил Трампу альтернативу неэффективным санкциям
Президент России Владимир Путин дал развёрнутый ответ на недавние заявления американского коллеги Дональда Трампа, которые сопровождались угрозами, ультиматумами и одновременно попытками возобновить дипломатический диалог. Об этом пишет Kp.ru.
Отмечается, что российский лидер прекрасно понимает, что скрывается за риторикой Трампа, и вместо конфронтации предлагает альтернативный путь. В интервью и официальных выступлениях Путин подчёркивает, что санкции, вводимые Западом, не решают главных проблем, а лишь усугубляют ситуацию.
По его словам, Россия заинтересована в устранении первопричины конфликта, что откроет путь к мирному урегулированию и стабилизации ситуации в регионе. Это заявление прозвучало в пятницу и было воспринято международным сообществом как ответ Москвы на последние ультиматумы из США.
В контексте украинского кризиса Путин напомнил о российском предложении, озвученном на недавней встрече в Стамбуле. Русская делегация предложила создать три специализированные группы, которые займутся поиском компромиссов в политической, гуманитарной и военной сферах.
Эти рабочие группы должны стать платформой для конструктивного диалога и снижения напряжённости.
По мнению экспертов, данный подход демонстрирует готовность России к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, тогда как санкционные меры Запада продолжают оставаться неэффективными и только усугубляют гуманитарную ситуацию.
Издание добавило, что слова Путина – это взвешенное и конструктивное предложение, направленное на поиск реального выхода из кризиса.
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