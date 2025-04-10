CNBC: Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145%

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Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на Белый дом.
2 апреля Трамп заявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка равняется десяти процентам. Однако почти каждое государство столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной для достижения баланса.
Вашингтон же повысил пошлины до 104 процентов, на что Китай ответил дополнительной тарифной ставкой, которая достигла 84 процентов. После этого американский лидер поднял пошлины для Пекина до 125 процентов.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь уточнял, что победителей в тарифной войне нет, Пекин не желает воевать, однако борьбы он не боится.
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В отношении Китая новые пошлины складывались с уже существующими и изначально составляли 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все товары из США.
Вашингтон же повысил пошлины до 104 процентов, на что Китай ответил дополнительной тарифной ставкой, которая достигла 84 процентов. После этого американский лидер поднял пошлины для Пекина до 125 процентов.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь уточнял, что победителей в тарифной войне нет, Пекин не желает воевать, однако борьбы он не боится.
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Ольга Енгалычева