Китай нанес ответный удар США: влияние торговых пошлин Трампа на экономику России и мира, реакция Пекина

Фото: Istock/c8501089
Трамп ввёл пошлины в размере 104% на китайские товары. Ставка оказалась самой высокой за последние несколько лет и стала частью торговой войны между США и Китаем. Как это отразится на Российском рынке расскажет «Радио 1».
Ранее Америка уже повышала тарифы на импорт из Китая на 20%, потом добавила еще 34%. В результате, после ещё одной прибавки в 50% получилось 104%. Новые тарифы станут актуальными в полночь по местному времени. По данным CNN, Китай был на втором месте по объёмам поставок товаров в США после Мексики.
Торговые пошлины — это налоги, взимаемые с импортируемых товаров. Как и все налоги, они являются источником государственного дохода. В зависимости от того, какой товар облагается пошлиной, они бывают ввозными (импортными) и вывозными (экспортными).
Ввозные пошлины выполняют фискальную и регулятивную функции. Они содействуют оптимизации товарной структуры импорта, поддержанию рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов, защите национальной экономики от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции и т.д.
Вывозные пошлины могут применяться в фискальных целях, для выравнивания низких внутренних цен и более высоких цен на внешнем рынке, с целью сохранения национальных ресурсов (в этом случае с помощью экспортной пошлины может быть сокращён до известного предела вывоз того или иного товара).
Россия активно пользуется китайским рынком: от автомобилей до смартфонов — всё это везут из Поднебесной. Ограничения, введённые США в отношении китайского экспорта, вынуждают китайских производителей искать новые рынки сбыта. Теоретически это может привести к временной корректировке цен в сторону снижения. Однако на практике возможен и противоположный эффект. Крупные китайские бренды могут начать компенсировать потери за счёт повышения цен на других внешних рынках.
Кроме того, нестабильность на мировом рынке и неопределённость дальнейших отношений между двумя крупнейшими экономиками мира влияют на курс юаня. Особенно уязвимым остаётся автопром: в 2023–2024 годах китайские автомобили заняли значительную долю российского рынка, и теперь производители могут отказаться от скидок или повысить цены. Пекин ясно дал понять и китайцам и Вашингтону, что Китай отлично подготовлен к торговой войне.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принимаемых Пекином и Вашингтоном. Смягчение риторики и возможное снижение пошлин могли бы ослабить напряжённость. Россия, в данной конфигурации, скорее наблюдатель, чем активный участник. На международные торговые пошлины страна повлиять не может. Однако найти полноценную альтернативу Китаю в логистике и объёмах пока невозможно.
Эксперты предупреждают: продолжающийся торговый конфликт может перерасти в полномасштабное экономическое противостояние. Это повлечёт за собой новые ограничения, обострения и рост глобальной нестабильности.
Китай ответил на торговые ограничения, введенные Дональдом Трампом, увеличив пошлины на американские товары на 50%, сообщает «Синьхуа».
Согласно новым ставкам, пошлины вырастут с 34% до 84% и начнут действовать с 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. В заявлении говорится, что Китай призывает США немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние пошлины на китайские товары и разрешить разногласия через равноправный диалог, основываясь на взаимном уважении.
Кроме того, Китай сообщил о введении экспортного контроля в отношении еще 12 американских компаний и добавил шесть новых компаний в свой список «ненадежных субъектов», что подразумевает ограничения на их деятельность в Китае или с китайскими компаниями.
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«Давление на китайские поставки началось не вчера. Пекин предпринимал усилия для создания цепочки реэкспортных поставок, особенно здесь преуспели Мексика, Вьетнам. Но проблема в том, что пошлины стали носить веерный характер. Все традиционные каналы китайского реэкспорта с отверточной сборкой или просто с переклеиванием этикеток оказались задеты», — говорит председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов
Что такое торговые пошлины
Торговые пошлины — это налоги, взимаемые с импортируемых товаров. Как и все налоги, они являются источником государственного дохода. В зависимости от того, какой товар облагается пошлиной, они бывают ввозными (импортными) и вывозными (экспортными).
Ввозные пошлины выполняют фискальную и регулятивную функции. Они содействуют оптимизации товарной структуры импорта, поддержанию рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов, защите национальной экономики от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции и т.д.
Вывозные пошлины могут применяться в фискальных целях, для выравнивания низких внутренних цен и более высоких цен на внешнем рынке, с целью сохранения национальных ресурсов (в этом случае с помощью экспортной пошлины может быть сокращён до известного предела вывоз того или иного товара).
Как пошлины повлияют на экономику России
Россия активно пользуется китайским рынком: от автомобилей до смартфонов — всё это везут из Поднебесной. Ограничения, введённые США в отношении китайского экспорта, вынуждают китайских производителей искать новые рынки сбыта. Теоретически это может привести к временной корректировке цен в сторону снижения. Однако на практике возможен и противоположный эффект. Крупные китайские бренды могут начать компенсировать потери за счёт повышения цен на других внешних рынках.
Кроме того, нестабильность на мировом рынке и неопределённость дальнейших отношений между двумя крупнейшими экономиками мира влияют на курс юаня. Особенно уязвимым остаётся автопром: в 2023–2024 годах китайские автомобили заняли значительную долю российского рынка, и теперь производители могут отказаться от скидок или повысить цены. Пекин ясно дал понять и китайцам и Вашингтону, что Китай отлично подготовлен к торговой войне.
«Чем больше на нас давят, тем сильнее мы становимся», — писали партийные СМИ.
Фото: Istock/Diy13
Кто и как исправит ситуацию?
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принимаемых Пекином и Вашингтоном. Смягчение риторики и возможное снижение пошлин могли бы ослабить напряжённость. Россия, в данной конфигурации, скорее наблюдатель, чем активный участник. На международные торговые пошлины страна повлиять не может. Однако найти полноценную альтернативу Китаю в логистике и объёмах пока невозможно.
Эксперты предупреждают: продолжающийся торговый конфликт может перерасти в полномасштабное экономическое противостояние. Это повлечёт за собой новые ограничения, обострения и рост глобальной нестабильности.
Ответ Китая
Китай ответил на торговые ограничения, введенные Дональдом Трампом, увеличив пошлины на американские товары на 50%, сообщает «Синьхуа».
Согласно новым ставкам, пошлины вырастут с 34% до 84% и начнут действовать с 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. В заявлении говорится, что Китай призывает США немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние пошлины на китайские товары и разрешить разногласия через равноправный диалог, основываясь на взаимном уважении.
Кроме того, Китай сообщил о введении экспортного контроля в отношении еще 12 американских компаний и добавил шесть новых компаний в свой список «ненадежных субъектов», что подразумевает ограничения на их деятельность в Китае или с китайскими компаниями.
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Дарья Филинова