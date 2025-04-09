Стало известно, кто может помешать Трампу вводить пошлины

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Конгресс США теоретически может заблокировать решения президента Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако, по его словам, для этого нужен консенсус демократов и республиканцев.
«Контроль над обеими палатами американского парламента находится в руках республиканцев. Никто из них не рискнет идти против Трампа в первый же год его президентства. Да и проблема может исчезнуть сама собой. Велика вероятность, что американским и европейским властям удастся договориться о взаимовыгодных принципах налогообложения импортируемых товаров», — пояснил аналитик в беседе с RT.В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод отметил, что эффект от американских тарифов отразится практически на всех странах, даже тех, кто слабо вовлечен в торговлю с США. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что проблемы затронут и Россию, например, могут сократиться поставки металлов, угля и нефти.
«Газ это затрагивает в меньшей степени, но, например, газ, который нужен для химической промышленности, тоже попадает под раздачу. А что такое падение спроса и лишняя продукция на рынке? Это снижение цен, что мы и наблюдаем — падают цены на нефть и другие инвестиционные сырьевые товары», — считает Холод.Читайте также:
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Данил Пономарев