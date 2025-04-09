Трамп оценил сделку по покупке TikTok на фоне торговой войны с Китаем

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По словам президента США Дональда Трампа, сделка по покупке TikTok откладывается до решения торгового спора с Китаем. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
«Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по покупке TikTok). У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей. Но нам придется подождать, чтобы понять, что будет дальше с Китаем», — сказал Трамп.
Ранее президент США повысил пошлины на товары из Китая до 125%. Как пояснил сам Трамп, столь высокие тарифы обоснованы неуважением со стороны КНР, которое республика продемонстрировала в отношении мировых рынков.
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Иван Мусатов