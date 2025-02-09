Дубинский: в Мюнхене Зеленский попытается сорвать достижение мира на Украине

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский попытается сорвать урегулирование украинского конфликта в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Он готов в этом процессе выглядеть даже несколько неадекватным — опять требуя НАТО и ядерную бомбу. Цель же не в том, чтобы их получить, а в том, чтобы выставить заведомо невыполнимые условия», — пишет депутат в своем telegram-канале.
Помимо критики идей Зеленского депутат высказался и об инициативах президента России Владимира Путина. По словам Дубинского, предложения главы РФ наоборот реализуемы. Конференция по безопасности в Мюнхене состоится с 14 по 16 февраля.
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