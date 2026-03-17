CNN: десантный корабль США направился к Ближнему Востоку
Десантный корабль ВМС США USS Tripoli прошёл у Сингапура и движется в сторону Ближнего Востока на фоне военной операции против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами переброски.
По данным телеканала, на борту корабля может находиться 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, базирующееся на Окинаве. Пентагон, как утверждают источники, уже отдал распоряжение о его развертывании, однако конкретные задачи и конечная точка маршрута не раскрываются.
Согласно данным отслеживания, USS Tripoli вышел из района Окинавы 11 марта, прошёл через Южно-Китайское море и к настоящему моменту достиг района Малаккского пролива у Сингапура, продолжая движение со скоростью около 22 узлов.
Экспедиционные подразделения морской пехоты США считаются силами быстрого реагирования и могут использоваться для эвакуации, десантных операций и других задач в условиях кризиса. Сам корабль базируется в японском Сасебо и способен нести истребители F-35, конвертопланы MV-22 Osprey и десантные катера. Обычно такие суда действуют в составе амфибийной группы, однако участие других кораблей в текущем переходе пока не подтверждено.
Читайте также: