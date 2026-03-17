«Есть два кандидата»: политолог назвал следующего президента США

17 марта 2026, 15:55

Политолог Вайнер: Война в Иране поможет Рубио стать президентом США

Фото: iStock/rarrarorro

Военная кампания в Иране окажет влияние на выборы в Конгресс, а также на выборы президента страны, которые состоятся в 2028 году. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Он пояснил, что у Республиканской партии сейчас есть два основных кандидата — это вице-президент США Ди Джей Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Однако пока неизвестно, кого из них выдвинут для участия в выборах.





«Война в Иране явно играет в пользу Марко Рубио. Движение MAGA ("Сделаем Америку снова Великой!" — ред.) войну в Иране не принимает. А, по сути, MAGA — это и есть электорат Вэнса», — пояснил Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей.



«Американским дипломатам поручено призвать власти зарубежных стран оперативно принять меры по снижению возможностей Ирана и связанных с Исламской Республикой группировок по нападению на наши страны и граждан на фоне повышенного риска таких нападений», — говорится в материале.