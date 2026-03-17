«Политическая импотенция»: в РФ высмеяли страх Каллас перед конфликтом в Иране

17 марта 2026, 16:48

Политолог Панкратов: В ситуации с Ираном Каллас демонстративно уходит в кусты

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выдает страхи перед конфликтом в Иране за «ответственную дипломатию». Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.





Напомним, Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС отказались принять призыв президента США Дональда Трампа и направить военные корабли в Ормузский пролив, заблокированный Ираном.



По словам Панкратова, Каллас такими словами фактически вывесила табличку: «Мы боимся». Здесь речь идет не об абстрактных «опасениях эскалации», а о страхе за рейтинги, кресла и хрупкий комфорт.





«В ситуации с Ираном Каллас демонстративно уходит в кусты. Когда речь идет о ситуации, в которой Европа должна либо подтвердить свою готовность быть силовым игроком, либо честно признаться в политической импотенции, Каллас выбирает второе, но пытается выдать это за "ответственную дипломатию"», — заявил Панкратов в разговоре с Общественной Службой Новостей.