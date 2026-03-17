Глава контртеррористического центра США ушел в отставку из-за конфликта с Ираном

17 марта 2026, 17:24

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, заявив о несогласии с политикой Вашингтона в отношении Ирана. Об этом он рассказал в своих соцсетях.





Кент, занимавший должность с июля 2025 года, сообщил, что принял решение после «долгих раздумий». По его словам, он не может поддерживать продолжающиеся военные действия.





«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране», — написал он, добавив, что, по его мнению, Иран не представлял непосредственной угрозы для США.