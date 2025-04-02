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CNN: Дмитриев и Уиткофф на неделе могут провести переговоры в Вашингтоне

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться в Вашингтоне со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Об этом сообщает CNN.
Как пишут ТАСС, если Дмитриев приедет в Вашингтон, то это станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в американскую столицу с 2022 года. В рамках встречи стороны обсудят укрепление отношений между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев сообщал, что страны начали переговоры по совместной добыче редкоземельных металлов. Как отмечает CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить Вашингтон.

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#переговоры
#россия
#украина
Reuters: администрация Тампа обсуждает неудачу по заключению мира на Украине
02 апреля 2025, 02:21

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность неудачи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — говорится в сообщении агентства.

Как рассказали изданию источники, команда Трампа рассматривает возможность ужесточения давления на Украину и Россию. Таким образом Штаты рассчитывают заставить стороны заключить мирное соглашение.

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#сша
#санкции
#соглашения
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#рф
#дональд трамп
#россия
#украина
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Reuters: команда Трампа обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам
02 апреля 2025, 00:43

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются поправки в сделку по редкоземельным ресурсам Украины, чтобы она стала более выгодна для Киева. Об этом сообщает Reuters.
«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева», — пишет агентство.

Об этом изданию рассказал анонимный американский чиновник. По его словам, поправки подразумевают разработку условий, которые станут наиболее выгодными для Украины.

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#сша
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#рф
#украина
#переговоры
#дональд трамп
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В США сенаторы обещают ужесточить санкции, если РФ откажется от переговоров
02 апреля 2025, 00:15

Фото: iStock/Vacclav

Группа из 50 американских сенаторов пообещала ужесточить санкции против России, если страна откажется от переговоров по Украине. Об этом говориться в совместном заявлении политиков.
«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — говорится в заявлении.

В качестве санкций указывается введение 500-процентных пошлин на импортируемые товары из стран, которые покупают газ, нефть и другую продукцию из России. В списке сенаторов, которые поддерживают инициативу, есть представители как и демократов, так и республиканцев.

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#сша
#россия
#санкции
#газ
#товары
#нефть
#переговоры
#украина
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Филиппо назвал главу дипломатии ЕС Каллас ничтожеством из-за ее позиции по РФ
01 апреля 2025, 23:31

Фото: iStock/artJazz

Французский политик Флориан Филиппо назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас ничтожеством из-за ее позиции по РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — заявил Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо полным идиотом. Все из-за диалога Фицо с президентом США Дональдом Трампом. Темой диалога стало введение тарифов в отношении европейских товаров.

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#россия
#франция
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В Совфеде оценили судебное решение против Ле Пен
Сенатор Джабаров назвал решение против Ле Пен проявлением судебной диктатуры
01 апреля 2025, 23:06

Фото: istockphoto/OceanProd

Сенатор Владимир Джабаров назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен проявлением судебной диктатуры и «полным безобразием». По его словам, европейские и американские элиты стали все чаще пользоваться судебной системой для борьбы с неугодными политиками.
«Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие. <…> Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — посетовал сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Павел Фельдман заявил, что приговор в отношении Ле Пен стоит воспринимать как очередной удар европейских элит по правым консерваторам. В разговоре с RT аналитик пояснил, что у Ле Пен были все шансы выйти как минимум во второй тур президентских выборов во Франции в 2027 году.
«Это дело стоит в одном ряду с отстранением (кандидата в президенты Кэлина. — прим.ред.) Джорджеску от президентских выборов в Румынии. <…> Либерал-глобалисты, стремительно теряющие свою популярность в Европе, неприкрыто используют подконтрольные им суды для сведения счетов со своими политическими оппонентами», — указал политолог.
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