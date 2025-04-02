CNN: Дмитриев и Уиткофф на неделе могут провести переговоры в Вашингтоне

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться в Вашингтоне со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Об этом сообщает CNN.
Как пишут ТАСС, если Дмитриев приедет в Вашингтон, то это станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в американскую столицу с 2022 года. В рамках встречи стороны обсудят укрепление отношений между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Дмитриев сообщал, что страны начали переговоры по совместной добыче редкоземельных металлов. Как отмечает CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить Вашингтон.
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Ранее Дмитриев сообщал, что страны начали переговоры по совместной добыче редкоземельных металлов. Как отмечает CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить Вашингтон.
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Иван Мусатов