Reuters: команда Трампа обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются поправки в сделку по редкоземельным ресурсам Украины, чтобы она стала более выгодна для Киева. Об этом сообщает Reuters.
«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева», — пишет агентство.
Об этом изданию рассказал анонимный американский чиновник. По его словам, поправки подразумевают разработку условий, которые станут наиболее выгодными для Украины.
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Иван Мусатов