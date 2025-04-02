Reuters: администрация Тампа обсуждает неудачу по заключению мира на Украине

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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность неудачи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — говорится в сообщении агентства.
Как рассказали изданию источники, команда Трампа рассматривает возможность ужесточения давления на Украину и Россию. Таким образом Штаты рассчитывают заставить стороны заключить мирное соглашение.
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