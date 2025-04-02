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Reuters: администрация Тампа обсуждает неудачу по заключению мира на Украине

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность неудачи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — говорится в сообщении агентства.

Как рассказали изданию источники, команда Трампа рассматривает возможность ужесточения давления на Украину и Россию. Таким образом Штаты рассчитывают заставить стороны заключить мирное соглашение.

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#дональд трамп
#россия
#украина
Reuters: команда Трампа обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам
02 апреля 2025, 00:43

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются поправки в сделку по редкоземельным ресурсам Украины, чтобы она стала более выгодна для Киева. Об этом сообщает Reuters.
«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева», — пишет агентство.

Об этом изданию рассказал анонимный американский чиновник. По его словам, поправки подразумевают разработку условий, которые станут наиболее выгодными для Украины.

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#рф
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#переговоры
#дональд трамп
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В США сенаторы обещают ужесточить санкции, если РФ откажется от переговоров
02 апреля 2025, 00:15

Фото: iStock/Vacclav

Группа из 50 американских сенаторов пообещала ужесточить санкции против России, если страна откажется от переговоров по Украине. Об этом говориться в совместном заявлении политиков.
«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — говорится в заявлении.

В качестве санкций указывается введение 500-процентных пошлин на импортируемые товары из стран, которые покупают газ, нефть и другую продукцию из России. В списке сенаторов, которые поддерживают инициативу, есть представители как и демократов, так и республиканцев.

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#сша
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#нефть
#переговоры
#украина
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Филиппо назвал главу дипломатии ЕС Каллас ничтожеством из-за ее позиции по РФ
01 апреля 2025, 23:31

Фото: iStock/artJazz

Французский политик Флориан Филиппо назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас ничтожеством из-за ее позиции по РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — заявил Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо полным идиотом. Все из-за диалога Фицо с президентом США Дональдом Трампом. Темой диалога стало введение тарифов в отношении европейских товаров.

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В Совфеде оценили судебное решение против Ле Пен
Сенатор Джабаров назвал решение против Ле Пен проявлением судебной диктатуры
01 апреля 2025, 23:06

Фото: istockphoto/OceanProd

Сенатор Владимир Джабаров назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен проявлением судебной диктатуры и «полным безобразием». По его словам, европейские и американские элиты стали все чаще пользоваться судебной системой для борьбы с неугодными политиками.
«Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие. <…> Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — посетовал сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Павел Фельдман заявил, что приговор в отношении Ле Пен стоит воспринимать как очередной удар европейских элит по правым консерваторам. В разговоре с RT аналитик пояснил, что у Ле Пен были все шансы выйти как минимум во второй тур президентских выборов во Франции в 2027 году.
«Это дело стоит в одном ряду с отстранением (кандидата в президенты Кэлина. — прим.ред.) Джорджеску от президентских выборов в Румынии. <…> Либерал-глобалисты, стремительно теряющие свою популярность в Европе, неприкрыто используют подконтрольные им суды для сведения счетов со своими политическими оппонентами», — указал политолог.
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Аналитик объяснил, к чему приведет приговор Марин Ле Пен во Франции
Аналитик Федоров: ограничение Ле Пен в правах меняет соотношение сил во Франции
01 апреля 2025, 22:44

Фото: istockphoto/SimonLukas

Приговор по ограничению Марин Ле Пен в избирательных правах приведет смене соотношения политических сил во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров. По его словам, решение суда является явно политизированным.
«Потому что Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение меняет конфигурацию политических сил. <…> Сторонники Макрона, французские центристы и французские правые, которые являются противниками «Национального объединения», будут чувствовать себя более уверенно на предстоящих выборах в 2027 году», — поделился аналитик в беседе с RT.
При этом сама Ле Пен уверена, что давление, которое на нее оказывают, связано с ее популярностью среди французов, сообщают argumenti.ru. Обвинения, которые ей вынесли, политик назвала надуманными. Дело связано с якобы нецелевым расходованием средств Европейского Союза.
«Сегодня суд Парижа <…> приговорил ее к четырем годам (два условно и еще два — ношение электронного браслета) и запретил в течение пяти лет избираться в органы власти», — пишет издание.
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