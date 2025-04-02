Reuters: администрация Тампа обсуждает неудачу по заключению мира на Украине

Приговор по ограничению Марин Ле Пен в избирательных правах приведет смене соотношения политических сил во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров. По его словам, решение суда является явно политизированным.