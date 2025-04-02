В США сенаторы обещают ужесточить санкции, если РФ откажется от переговоров

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Группа из 50 американских сенаторов пообещала ужесточить санкции против России, если страна откажется от переговоров по Украине. Об этом говориться в совместном заявлении политиков.
«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — говорится в заявлении.
В качестве санкций указывается введение 500-процентных пошлин на импортируемые товары из стран, которые покупают газ, нефть и другую продукцию из России. В списке сенаторов, которые поддерживают инициативу, есть представители как и демократов, так и республиканцев.
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