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CNN: Эквадор готовиться принять американские войска для борьбы с преступностью

Фото: istockphoto/DC_Colombia

Фото: istockphoto/DC_Colombia

Власти Эквадора начали готовиться к возможному прибытию в страну американских военных. Южноамериканскому государству требуется помощь в борьбе с преступными бандами, с которыми оно не справляется.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В публикации указано, что строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта является частью этой подготовки. Возводится целый лагерь или база с жильём в виде казарм и административными зданиями и офисами для поддержки проведения непрерывных операций американскими военнослужащими.

«Ожидается, что в конечном счете эти территории будут заняты американскими войсками», — сообщил корреспонденту телеканала на условиях анонимности высокопоставленный эквадорский чиновник.

Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа хотел добиться постоянного присутствия иностранных военных на территории республики, так как банды и картели развязали настоящий террор по всей стране. Он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».

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Экс-замглавы МИД Украины Елисеев: Киев и США всухую проиграли переговоры в Эр-Рияде
Экс-посол Украины Елисеев: Киев и США всухую проиграли переговоры в Эр-Рияде
29 марта 2025, 14:35

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украина и США вчистую проиграли России на переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил бывший заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Константин Елисеев.
Такое мнение он высказал в ходе интервью в эфире радио «НВ». В столице Саудовской Аравии обсуждались ключевые вопросы территорий и безопасности судоходства. По мнению дипломата, встреча завершилась без достижения каких-либо выгодных для Украины договорённостей.

«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — сказал Елисеев, употребив спортивную терминологию.

Экс-замглавы МИД Украины с огорчением констатировал, что Киев в результате переговоров с представителями Соединённых Штатов не смог добиться благоприятных условий для своей страны.

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Украину поставили перед сложным выбором – стать колонией России или США
Independent: Украину поставили перед выбором – стать колонией РФ или США
29 марта 2025, 14:30

Фото: iStock/Waldemarus

На фоне соглашений Киева и Вашингтона по редкоземельным минералам Украину поставили перед сложным выбором – стать «колонией России» или попасть под экономический диктат США. Об этом пишет издание Independent.
Обозреватель газеты Сэм Кайли отметил, что новое соглашение властей Украины и США можно считать «колониальной защитой». Одновременно с этим, оно всё больше превращает страну в колонию. Перед Киевом же стоит выбор – оказаться под американским влиянием или под российским.

Журналист британского издания назвал недавнее предложение США обменять украинские ископаемые на погашение задолженности «колониальным рэкетом».

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AP: Украинские чиновники и военные ожидают скорого наступления России
29 марта 2025, 14:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские военные и политические аналитики ожидают в ближайшее время активного наступления российских войск. Это необходимо для усиления давления на Киев и укрепления позиций России перед переговорами.
Об этом пишут обозреватели американского информационного агентства The Associated Press. О подготовке российского наступления на разных направлениях говорил Зеленский, выступая на саммите G7 в Париже 27 марта. Он объяснял это попыткой Кремля «затянуть переговоры», пишет агентство. С такой оценкой согласились два дипломата из числа участников встречи.

По мнению украинских военных аналитиков и правительственных чиновников, Москва хочет вести переговоры с более сильных позиций. Именно российские войска готовят масштабное наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях на северо-востоке Украины, говорил Зеленский, ссылаясь на данные разведки.

Ещё в феврале российский президент Владимир Путин говорил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. А представители командования группировки войск «Север», подразделения которой действуют в Курской области, доложили Верховному главнокомандующему о начале последнего этапа изгнания частей ВСУ, вторгшихся на территорию региона в августе прошлого года.

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Президент Бразилии да Силва подтвердил свой приезд в Москву на празднование Дня Победы
Президент Бразилии Лула да Силва приедет в Москву на празднование Дня Победы
29 марта 2025, 13:32

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В мае президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию. Он намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Своё желание приехать в Москву на 9 Мая бразильский лидер подтвердил во время пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», — сказал Лула да Силва.

Он также добавил, что в ходе предстоящего визита планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы, посвящённые мирному урегулированию конфликта на Украине. Эту же проблему он собирается затронуть во время своей поездки в Китай. По словам да Силвы, КНР и Бразилия рассчитывают на скорейшее начало переговорного процесса между Россией и Украиной.

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#лидер
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В Подольске 22-м участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почётный гражданин»
В Подольске 22-м участникам ВОВ будет присвоено звание «Почётный гражданин»
29 марта 2025, 13:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске 22 участника Великой Отечественной войны в канун Дня Победы получат звание «Почётный гражданин». Соответствующие поправки внесли в решение местного Совета депутатов от 24.08.2017 №37/2 «О муниципальных наградах городского округа Подольск».
«Наш Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Подольск активно готовится к главному событию — 80-летию Великой Победы. Ветеранам, которых в округе почти 600, с уважением и благодарностью вручаем президентские юбилейные медали, а 22 участника Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин». Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 Мая автоматически», — сказал глава муниципального образования Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он отметил, что в городском округе, как и во всей стране, помнят подвиг героев прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.

«Вместе создаём будущее. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Подольска: жителей, депутатов, предпринимателей, ветеранов, силовые структуры и прокуратуру. Нас объединяет одна цель — сделать наш округ одним из лучших в Подмосковье. Верим в победу. Верим в Подольск. Верим в Россию», — заключил Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Недавно депутаты местного Совета внесли изменения в решение органа от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Подольск Московской области». Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут получать материальную помощь. В нынешнем году к 80-летнему юбилею Победы 12 блокадников, проживающих в округе, получат по 20 000 рублей.

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