CNN: Эквадор готовиться принять американские войска для борьбы с преступностью

Фото: istockphoto/DC_Colombia
Власти Эквадора начали готовиться к возможному прибытию в страну американских военных. Южноамериканскому государству требуется помощь в борьбе с преступными бандами, с которыми оно не справляется.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В публикации указано, что строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта является частью этой подготовки. Возводится целый лагерь или база с жильём в виде казарм и административными зданиями и офисами для поддержки проведения непрерывных операций американскими военнослужащими.
Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа хотел добиться постоянного присутствия иностранных военных на территории республики, так как банды и картели развязали настоящий террор по всей стране. Он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».
Читайте также:
В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты
Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП
МИД Эквадора назвал причину штурма посольства Мексики для задержания Галаса
«Ожидается, что в конечном счете эти территории будут заняты американскими войсками», — сообщил корреспонденту телеканала на условиях анонимности высокопоставленный эквадорский чиновник.
Сообщается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа хотел добиться постоянного присутствия иностранных военных на территории республики, так как банды и картели развязали настоящий террор по всей стране. Он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».
Читайте также:
В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты
Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП
МИД Эквадора назвал причину штурма посольства Мексики для задержания Галаса
Александр Бойцов