В Эквадоре суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты

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Уголовный суд вынес приговор по делу соучастников убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Они получили от 12 до 34 лет тюрьмы.
Подстрекатель к убийству с отягчающими обстоятельствами Карлос Эдвин А. Л. приговорён к 34 годам 8 месяцам тюремного заключения, сообщает прокуратура страны в своей социальной сети X (бывший Twitter). Ещё два мужчины и две женщины признаны пособниками убийства. Они проведут в тюрьме по 12 лет.
Кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес были убиты во время прошлогодней избирательной кампании. Спустя два месяца после убийства в тюрьмах Эквадора были убиты семь человек, проходивших обвиняемыми по этому делу, в том числе шестеро граждан Колумбии.
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Александр Бойцов