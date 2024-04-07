МИД Эквадора назвал причину штурма посольства Мексики для задержания Галаса

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Эквадор пошёл на задержание бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, обвиняемого в мошенничестве и коррупции, на территории посольства Мексики из-за опасений по поводу его возможного побега. Об этом сообщила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд.
Она заявила журналистам в ходе брифинга, что решение о штурме дипломатического представительства было принято президентом страны из-за реального риска неизбежного побега гражданина Эквадора, который должен был предстать перед судом. Ранее в администрации президента страны заявили о том, что арестовав Хорхе Гласа в посольстве Мексики правительство защитило свой национальный суверенитет и не допустило вмешательства во внутренние дела государства.
Во время штурма правоохранителями мексиканской дипмиссии несколько сотрудников посольства получили травмы. Сразу после инцидента президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором и отъезде из страны дипломатического персонала.
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Александр Бойцов