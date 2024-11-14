Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

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Член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник, номинированная Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при ООН, изменила свою позицию по вопросам, касающимся Украины. Об этом информирует CNN.
Пресс-секретарь Стефаник, Али Блэк, сообщила телеканалу, что Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу и будет следовать его указаниям как главнокомандующего.
В статье напомнили, что в 2022 году американский политик выступала за принятие Украины в НАТО и за увеличение военной помощи Киеву. Однако сейчас она отказывается делать подобные заявления.
Отмечается, что изменение позиции американского политика по вопросу членства Украины в НАТО связано с растущим скептицизмом республиканцев, включая Трампа, относительно американской помощи Киеву. В апреле 2023 года она проголосовала против пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов, выразив обеспокоенность по поводу расходов.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.
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В статье напомнили, что в 2022 году американский политик выступала за принятие Украины в НАТО и за увеличение военной помощи Киеву. Однако сейчас она отказывается делать подобные заявления.
Отмечается, что изменение позиции американского политика по вопросу членства Украины в НАТО связано с растущим скептицизмом республиканцев, включая Трампа, относительно американской помощи Киеву. В апреле 2023 года она проголосовала против пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов, выразив обеспокоенность по поводу расходов.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.
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Дарья Осипова