В Белом доме ответили на вопрос о передаче Байденом Трампу секретных данных

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что действующий президент США Джо Байден не передавал секретные данные своему преемнику Дональду Трампу во время их встречи.
На брифинге Жан-Пьер отметила, что разговор прошел в доверительной и содержательной атмосфере.
Также известно, что оба лидера проигнорировали вопросы журналистов по теме Украины. Во время встречи в Белом доме шум в зале привлек внимание Байдена и Трампа; в ответ на это Трамп лишь пожал плечами. После этого представителей прессы попросили покинуть помещение.
Несмотря на игнорирование вопросов, Байден подчеркнул в разговоре с Трампом, что поддержка Украины остается приоритетом для национальной безопасности США.
Ранее «Радио 1» сообщало о прибытии Дональда Трампа в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти. Подробнее читайте в нашем материале.
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Также известно, что оба лидера проигнорировали вопросы журналистов по теме Украины. Во время встречи в Белом доме шум в зале привлек внимание Байдена и Трампа; в ответ на это Трамп лишь пожал плечами. После этого представителей прессы попросили покинуть помещение.
Несмотря на игнорирование вопросов, Байден подчеркнул в разговоре с Трампом, что поддержка Украины остается приоритетом для национальной безопасности США.
Ранее «Радио 1» сообщало о прибытии Дональда Трампа в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти. Подробнее читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева