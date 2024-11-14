Российский боец Василий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Военнослужащий Вооружённых сил РФ Василий рассказал о пребывании в украинском плену, куда он попал в сентябре 2022 года после семи месяцев службы в зоне боевых действий. По его словам, украинские боевики избивали пленных и угрожали им расправой.
В разговоре с RT он рассказал, что избиения начались с первых дней плена. Сначала их держали в подвале, откуда вызывали на допросы. где снова избивали.
Украинцы постоянно пытались склонить Василия перейти на их сторону. Когда он отказывался, к голове приставляли ствол и угрожали убить на месте. По словам бойца, он уже не надеялся выбраться из украинского плена живым.
Он также рассказал, что солдаты ВСУ заставляли российских пленных петь украинские песни, учить язык. За отказ расстреливали. После всего пережитого в плену Василий считает свой обмен и возвращение на Родину вторым рождением.
Читайте также:
Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен
Стало известно о новых кошмарах в украинском плену
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
«Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — сказал вспоминал бывший военнопленный.
Украинцы постоянно пытались склонить Василия перейти на их сторону. Когда он отказывался, к голове приставляли ствол и угрожали убить на месте. По словам бойца, он уже не надеялся выбраться из украинского плена живым.
Он также рассказал, что солдаты ВСУ заставляли российских пленных петь украинские песни, учить язык. За отказ расстреливали. После всего пережитого в плену Василий считает свой обмен и возвращение на Родину вторым рождением.
Читайте также:
Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен
Стало известно о новых кошмарах в украинском плену
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
Александр Бойцов