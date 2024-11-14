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Российская армия уничижает технику НАТО в Курской области. На Донецком направлении официально подтверждено освобождение села Ровнополь. Кроме того, российские штурмовики продолжают наступление в Торецке (Дзержинске). О последних событиях в зоне СВО на 14 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области российские войска ликвидировали 450 украинских военнослужащих, а также большое количество западной техники. Среди уничтоженных машин — две американские БМП Bradley, два бронетранспортера М113, одна польская самоходная артиллерийская установка Krab и французский зенитный ракетный комплекс Crotale.
Основные боестолкновения проходят в районе Плехово, где очаговое присутствие противника сохраняется на восточной окраине. Северо-западнее продолжаются ожесточенные боестолкновения в границах села Новая Сорочина. Зафиксированы попытки ВС РФ закрепиться в населенном пункте, что сопряжено с трудностями ввиду ударов FPV-дронов и артиллерии противника.
Российские войска также перешли в наступление на стыке Кореневского и Суджанского районов к востоку от Кремяного в направлении балки Ольха.
Купянское направление
Российские силы смогли разрезать оборону ВСУ в левобережной части Купянска на две части. Согласно информации с передовой, прорыв произошел в районе Заосколье. Часть украинского гарнизона оказалась прижата к реке, в то время как другая часть сопротивляется атакам российских штурмовых отрядов, которые наступают на Петропавловку с запада.
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Донецкое направление
Официально подтверждено освобождение села Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Наступление на южно-донецком фронте направлено на окружение Великой Новосёлки. Есть предположение, что после захвата этого города дальнейшее движение может быть направлено к западной части Покровска, что также может привести к окружению.
В городе Курахово подразделения ВСУ готовы покинуть свои позиции, но не получили приказа, как сообщает Financial Times. Проблема заключается не только в том, что российская армия близка к освобождению города, но и в том, что пути для отступления становятся всё более ограниченными. Артиллеристы 8-й гвардейской армии нанесли удар по мосту, который использовался боевиками для подвоза вооружения. Этот путепровод был заминирован, и противник планировал его взорвать при отступлении, но ВС РФ опередили его.
Российские штурмовики продолжают наступление в Торецке (Дзержинске). Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отметил, что остановить наступление не удается. По его данным, уже 70% города находится под контролем российских войск. Для сдерживания натиска ВСУ начали использовать советскую самоходную артиллерийскую установку «Пион», основная задача которой — разрушение бетонных укреплений.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. В районе Каховки был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ. Противник выпустил 47 снарядов по населённым пунктам на левом берегу реки, однако информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Запорожское направление
На Запорожском направлении обстановка на фронте накаляется. Российские военно-воздушные силы уже второй день наносят удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) по резервам противника как в Запорожье, так и в его окрестностях. ВСУ обстреляли густонаселённый район Энергодара, в результате чего произошло не менее восьми взрывов.
Часовоярское направление
В Часове Яре бои имеют преимущественно позиционный характер, с активным использованием дронов. На юг от города идут столкновения за контроль над рудником, который может усилить контроль над снабжением ВСУ в сторону Константиновки. На северном фланге также отмечаются локальные успехи российских подразделений.
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Покровское направление
Наступление продолжается вдоль северного берега Кураховского водохранилища. Российский флаг поднят над селом Ильинка, и ожидается подтверждение его освобождения. В это время передовые подразделения достигли окраин Старых Тернов. Бои на западе от Селидово переместились в сторону Пустынки. Освобождение этого села укрепит позиции российской армии и откроет путь для продвижения к магистрали Покровск – Андреевка.
Краснолиманское направление
В Тернах идут ожесточённые бои, и продвижение российских войск замедлено из-за постоянных контратак со стороны ВСУ. Авиация наносит удары по украинским позициям в Ямполовке. Локальные успехи отмечаются в районе Невского и западнее Макеевки.
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