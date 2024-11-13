Трамп назначит спецпосланника для переговоров по украинскому конфликту

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В скором времени Дональд Трамп может назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта, информирует Fox News.
Ожидается, что недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки республиканец Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине, чтобы инициировать проведение переговоров по окончанию конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выдвинул предположение, что 46-й президент США Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине. В статье издания Weapons and Strategy подчёркивается, что Дональд Трамп, вероятно, выступит против дальнейшей помощи Киеву. Это может произойти, поскольку избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи украинской армии в этот орган, обратил внимание Брайен.
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Ольга Енгалычева