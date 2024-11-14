Reuters: команда Трампа скоро составит списки на увольнение офицеров Пентагона

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Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отставки ряда офицеров Пентагона после его вступления в должность 20 января.
По данным агентства Reuters, в числе первых может уйти в отставку генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов. Также под увольнение могут попасть офицеры, связанные с Марком Милли, бывшим главой КНШ, критиковавшим политику Трампа и ушедшим в отставку в сентябре 2023 года при администрации Джо Байдена.
Несмотря на возможные кадровые изменения, некоторые бывшие и действующие американские чиновники считают, что крупные перестановки маловероятны, так как они могут нарушить работу Пентагона на фоне кризисов на Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп предложил телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны вместо Ллойда Остина. Хегсет служил в Ираке и Афганистане, а в последние годы работал на Fox News. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Трамп победил на выборах 5 ноября, обойдя демократа Камалу Харрис, и республиканцы также получили контроль над Сенатом.
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Несмотря на возможные кадровые изменения, некоторые бывшие и действующие американские чиновники считают, что крупные перестановки маловероятны, так как они могут нарушить работу Пентагона на фоне кризисов на Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп предложил телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны вместо Ллойда Остина. Хегсет служил в Ираке и Афганистане, а в последние годы работал на Fox News. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Трамп победил на выборах 5 ноября, обойдя демократа Камалу Харрис, и республиканцы также получили контроль над Сенатом.
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Мария Моисеева