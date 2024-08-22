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Американский репортер Ник Пейтон Уолш, на которого сотрудники ФСБ открыли уголовное дело, незаконно находился в Курской области после приглашения Киева, а также в сопровождении неонацистов ВСУ, сообщает телеканал CNN, чьим сотрудником и является Пейтон.
«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — передает CNN.Против Пейтона и еще нескольких сотрудников зарубежных СМИ открыли уголовные дела по факту незаконного пересечения государственной границы. По данной статье можно получить срок до пяти лет лишения свободы.
По словам российского дипломата Марии Захаровой, все случаи незаконного проникновения фиксируются.
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Никита Кротов