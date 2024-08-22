Среди демократов в США назревает раскол — СМИ

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У демократов США может произойти раскол из-за выбора в качестве кандидатуры на пост американского лидера Камалы Харрис, а также на фоне разногласий по поддержке и иммиграции Израиля, передает Axios, ссылаясь на источники.
«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию — и ее партии — по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны — прим. ред.)», — сказано в материале.
Уточняется, что раскол может проявить себя после выборов, которые состоятся 5 ноября.
На пост хозяина главы Белого дома есть два явных кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заменившая в предвыборной гонке действующего заокеанского президента Джо Байдена.
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