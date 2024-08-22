Среди демократов в США назревает раскол — СМИ

В небе над Чёрным морем наблюдается повышенная активность разведывательных самолётов стран НАТО, сообщает издание «Военная хроника».

«Это противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon, самолёт электронной разведки ВВС США Boeing RC-135V River Joint, самолёт дальнего радиолокационного наблюдения НАТО Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоразведки Bombardier Challenger 650. Национальную принадлежность последнего не удалось установить», — сообщили в издании.





Когда у Чёрного моря собирается много американских разведывательных самолётов, это не приводит ни к чему хорошему.





Самолёты собирают информацию о военных объектах в Крыму и разведывают цели для ракетных ударов, координируют действия ВСУ.