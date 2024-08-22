Казахстан и Таджикистан заключат договор о союзничестве

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Договор о союзничестве заключат Казахстан с Таджикистаном. Документ выведет отношения между республиками на новый уровень, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев при переговорах со своим коллегой Эмомали Рахмоном.
Токаев заметил, что событие являет собой важный шаг, политик, по его словам, придает ему очень большое значение.
Он заключил, что сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном находится в состоянии подъема, а договоренности, достигнутые ранее — в стадии последовательной реализации. Токаев прибыл в Таджикистан с государственным визитом до 23 августа.
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«В этих целях сегодня мы подпишем Договор о союзнических отношениях», — произнес Токаев.
Он заключил, что сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном находится в состоянии подъема, а договоренности, достигнутые ранее — в стадии последовательной реализации. Токаев прибыл в Таджикистан с государственным визитом до 23 августа.
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Никита Кротов