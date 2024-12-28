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CNN: Россия значительно увеличила производство дронов

Фото: istockphoto/Oselote

Фото: istockphoto/Oselote

С самого начала украинского конфликта Запад пристально следит за развитием отечественного военно-промышленного комплекса. На этот раз там обеспокоились увеличением мощностей оборонного завода «Алабуга», расположенного в Татарстане.
Издание CNN отмечает, что предприятие увеличило свои производственные площади на 55%, построив два новых заводских здания, увеличив при этом меры безопасности.

«Они быстро продвигаются вперёд, и вы видите это во всей военной промышленности России», — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт.



Аналитики издания также отмечают, что недавно завод в Татарстане успешно завершил контракт на производство шести тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 — на год раньше запланированного срока. «Алабуга» также занимается разработкой беспилотников-приманок «Гербера», планируя до конца года выпустить 10 тысяч аппаратов.

По оценке министра обороны Германии Оскара Писториуса, в настоящее время Россия уже в четыре раза превосходит страны Евросоюза по производству оружия и боеприпасов.

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В Британии заявили, что Украина должна забыть о вступлении в Евросоюз
Меркурис: Украина должна забыть о ЕС после слов Медведева о наказании Европы
28 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/artJazz

Расширение Евросоюза завершено, а Украине следует забыть о вступлении в объединение. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Этим заявлением он ответил на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который накануне сказал о том, что Европу прощать нельзя, и её следует наказать всеми доступными средствами.

Аналитик подчеркнул, что расширение Евросоюза подошло к концу, а Украина так навсегда и останется за его пределами.

Также Меркурис добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку она уже сама себя наказала введением санкций в отношении Москвы.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы», – подчеркнул эксперт.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционными ограничениями, вводимыми недружественными государствами. На Западе тем временем не перестают звучать заявления о том, что санкции имеют слишком мало эффекта.

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#политика
#дмитрий медведев
#санкции
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Посол РФ в Мали Громыко: В Африке Киев открыл против России второй фронт
28 декабря 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Golden_Brown

Украина не смогла ничего противопоставить России на поле боя открыла на африканском континенте второй фронт. Об этом заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.
В разговоре с ТАСС он отметил, что преступный режим Зеленского потворствует незаконным вооружённым формированиям в Африке, которые выступают против дружественных Москве государств континента, так как не сумел ничего противопоставить России на поле боя.

Дипломат напомнил, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной подчеркнул, что российская сторона вполне понимает причины, вызвавшие такой шаг африканского государства. Власти Мали также направили помогающим Киеву странам предупреждение, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму.

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#украина
#африка
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В России будут сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП
В России планируют ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП
28 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь за это правонарушение может грозить реальный тюремный срок.
Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. Предполагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. Новая редакция предполагает дополнения в части наказания за незаконную регистрацию ИП. В первой статье будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за образование юридического лица через подставных лиц. Кроме того, наказываться будет предоставление в регистрационный орган, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, кто нарушил его впервые и активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию и расследованию преступления.

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«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского
Фицо ответил на критику Зеленского словами «я не ваш слуга»
28 декабря 2024, 07:16

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику Владимира Зеленского за визит в Москву и заявил, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — заявил Фицо в ходе своего видеообращения в соцсетях.

Он добавил, что будет оценивать ситуацию с газом уже в январе и в случае необходимости Словакия прекратит поставку электроэнергии Украине, которая ей так необходима.

Фицо прибыл в Москву 22 декабря. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Guardian: в Британии подростков из Украины заставляют учить русский язык
28 декабря 2024, 06:22

Фото: iStock/andriano_cz

В школах Великобритании украинских подростков заставляют учить русский язык. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Guardian.
В издании пишут, что с начала сво в Британию приехало порядка 34 тысяч украинских подростков. После заявлений о том, что в школах детей заставляют учить русский язык, киевские власти потребовали от правительства Соединенного Королевства обеспечить подросткам обучение на украинском языке.

Министерство образования Украины направило письмо министру образования Бриджет Филипсон с соответствующим заявлением. Также тысячи украинских граждан, которые живут в Британии, подписали петицию о введении украинского языка в школах. Они заявляют, что это исключительно важно для независимости, самосознания и будущего подростков.

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#русский язык
#обучение
#сво
#украина
#великобритания
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Посол РФ в Бельгии: НАТО увеличивает военный потенциал для конфликта с Россией
28 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин объяснил, что наращивание военного потенциала НАТО связано с подготовкой к конфликту с Россией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией», — заявил Токовинин.

При этом российская сторона не раз говорила о намерениях НАТО вступить в конфликт с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что расширение альянса не станет причиной большей безопасности в Европе. Подобные действия НАТО несут агрессивный характер.

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#конфликт
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#дмитрий песков
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#рф
#бельгия
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К границам Тайваня приблизилось семь самолетов и пять кораблей армии Китая
28 декабря 2024, 04:57

Фото: iStock/Rich Townsend

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к границе семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Этим ведомство поделилось на своей странице в соцсети X.
«Семь самолетов НОАК и пять кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — говорится в сообщении.
Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО Тайваня. В ведомстве отметили, что вооруженные силы следили за ситуацией и отреагировали на нее соответствующим образом.

Тайвань с 1949 года находится под управлением собственной администрации. ​При этом Пекин настаивает, что территория ​числится как одна из провинций Китая.

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#китай
#самолёты
#корабль
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Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США для разрешения спора
28 декабря 2024, 03:25

Фото: iStock/grinvalds

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США, чтобы он разрешил спор после своего вступления в должность. Об этом пишут РИА Новости.
«Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность», — сообщают в агентстве.

В апреле этого года действующий президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok переходит под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Законопроект вступает в сиду 19 января, когда как Дональд Трамп вступает на должность главы государства 20 числа того же месяца. В СМИ отмечалось, что на прошлой неделе Трамп встречался с гендиректором TikTok Шоу Цзы.

В своем ходатайстве Трамп назвал соцсеть уникальной. Также он и сам является пользователем TikTok, где имеет почти 15 миллионов подписчиков.

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#дональд трамп
#соцсеть
#джо
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Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране
28 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Srdjanns74

В США побит рекорд по количеству бездомных в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад президентской администрации.
В январе 2024 года число бездомных в США достигло 772 тысяч человек. Этот результат является рекордным за 20-летнюю историю подобных исчислений. При этом в 2023 году в Штатах зафиксировали наличие 650 тысяч бездомных. В процентном выражении этот показатель вырос на 18%.

В издании отмечают, что резкий рост наблюдается среди бездомных семей с детьми, на 39%. Причинами данного явления называют высокую арендную плату, наплыв мигрантов и отсутствие доступного жилья.

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#бездомные
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