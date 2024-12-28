CNN: Россия значительно увеличила производство дронов

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С самого начала украинского конфликта Запад пристально следит за развитием отечественного военно-промышленного комплекса. На этот раз там обеспокоились увеличением мощностей оборонного завода «Алабуга», расположенного в Татарстане.
Издание CNN отмечает, что предприятие увеличило свои производственные площади на 55%, построив два новых заводских здания, увеличив при этом меры безопасности.
Аналитики издания также отмечают, что недавно завод в Татарстане успешно завершил контракт на производство шести тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 — на год раньше запланированного срока. «Алабуга» также занимается разработкой беспилотников-приманок «Гербера», планируя до конца года выпустить 10 тысяч аппаратов.
По оценке министра обороны Германии Оскара Писториуса, в настоящее время Россия уже в четыре раза превосходит страны Евросоюза по производству оружия и боеприпасов.
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«Они быстро продвигаются вперёд, и вы видите это во всей военной промышленности России», — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт.
Аналитики издания также отмечают, что недавно завод в Татарстане успешно завершил контракт на производство шести тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 — на год раньше запланированного срока. «Алабуга» также занимается разработкой беспилотников-приманок «Гербера», планируя до конца года выпустить 10 тысяч аппаратов.
По оценке министра обороны Германии Оскара Писториуса, в настоящее время Россия уже в четыре раза превосходит страны Евросоюза по производству оружия и боеприпасов.
Читайте также:
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Александр Бойцов