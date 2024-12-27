В МИД России заявили о рассмотрении всех шагов в вопросе ядерных испытаний

Фото: iStock/Aleksey Konovalov
Россия рассматривает весь набор шагов по возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом».
Международная обстановка в настоящее время оценивается как крайне сложная, а политика США предельно враждебна по отношению к России, подчеркнул Рябков.
В частности, он указал на то, что избранный президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок занял радикальную позицию по отношению в Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он заявлял, что отказ от ратификации договора в редакции ядерной доктрины США от 2018 года отмечен как мера, которая якобы противоречит интересам Вашингтона.
В связи с этим Рябков отметил, что никаких исключений не должны иметь опциональность действий России в интересах обеспечения безопасности, комплекс возможных мер, которые должны помочь реализовать это материально, и отправка соответствующих сигналов.
Читайте также:
В МИД РФ оценили возможность создания ядерного оружия Киевом
Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе
Часть конгрессменов США выступают за применение президентом ядерного оружия
В частности, он указал на то, что избранный президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок занял радикальную позицию по отношению в Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он заявлял, что отказ от ратификации договора в редакции ядерной доктрины США от 2018 года отмечен как мера, которая якобы противоречит интересам Вашингтона.
В связи с этим Рябков отметил, что никаких исключений не должны иметь опциональность действий России в интересах обеспечения безопасности, комплекс возможных мер, которые должны помочь реализовать это материально, и отправка соответствующих сигналов.
Читайте также:
В МИД РФ оценили возможность создания ядерного оружия Киевом
Выяснилось, что в США планируют скорое размещение ядерного оружия в Европе
Часть конгрессменов США выступают за применение президентом ядерного оружия
Анастасия Чинкова