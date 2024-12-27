Новые власти Сирии не желают разрыва соглашения с РФ о военных базах

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Новые власти Сирии не желают разрывать договорённости с РФ о военных базах в провинции Латакия, сообщило ТАСС, ссылаясь на источники.
«Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия. До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — обратил внимание собеседник агентства.
Ещё источник частично поделился деталями сделки, которую обсуждала Москва с Дамаском. В частности, он уточнил, что обговаривалась численность постоянного российского контингента в регионе, а ещё согласие с тем, что никакие обстоятельства уровня боевых действий не могут быть предлогом для прекращения договора.
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