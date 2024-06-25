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В Белом доме хотят отменить запрет по размещению своих военных подрядчиков на украинской территории. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации США.
По данным журналистов, американские военные подрядчики, согласно плану администрации президента Джо Байдена, будут должны якобы только оказывать помощь украинским радикалам в обслуживании и ремонте переданных вооружений.
Пока окончательного решения по этому вопросу еще нет. По заверению Белого дома, «любое обсуждение» о снятии запрета по размещению американских подрядчиков на Украине «преждевременно».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят направить киевскому режиму еще один пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Предварительно, в нем будут различного рода боеприпасы.
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Пока окончательного решения по этому вопросу еще нет. По заверению Белого дома, «любое обсуждение» о снятии запрета по размещению американских подрядчиков на Украине «преждевременно».
«Президент абсолютно тверд в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину», — сообщает CNN.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят направить киевскому режиму еще один пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Предварительно, в нем будут различного рода боеприпасы.
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Никита Кротов