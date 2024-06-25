Readovka: здание НИИ во Фрязино снова горит — кадры

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Здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Об этом сообщает Readovka в Telegram-канале, публикуя кадры пожара.
Возможно, спасатели уехали и не дотушили один очаг. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах.
До этого сотрудники МЧС не пробрались к людям из-за нехватки сотрудников и сложности пожара. Погибли девять человек, из которых семь задохнулись, а двое выпрыгнули в окна. По словам одного из сотрудников местного МЧС, в ведомстве низкие зарплаты, поэтому люди не идут работать. Ранее эксперт Сергей Гринин рассказывал, как нужно вести себя во время пожара в здании, что необходимо делать первым делом и какие проверенные средства использовать. Подробности в материале «Радио 1».
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